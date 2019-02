Domani la contro processione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Rischia di essere una festa della Candelora che per i cristiani è la giornata della presentazione al tempio di Gesù quanto meno agitata, quella di domani, tra San Zulian e il palazzo patriarcale a San Marco. Infatti, alcuni dei Genitori con un figlio in cielo, mamme e papà che hanno dovuto sopportare la disgrazia di perdere una creatura che avevano messo al mondo e che in don Massimiliano D'Antiga avevano trovato conforto e sostegno per provare a ripartire nella vita, annunciano una nuova manifestazione di protesta contro la decisione del...