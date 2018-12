Domani in edicola il modellino del ponte di Rialto

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Una iniziativa speciale in edicola domani per i lettori de Il Gazzettino della provincia di Venezia. Assieme al quotidiano, infatti, al prezzo complessivo di 12.90 euro sarà possibile ricevere un libro e un modellino da costruire per avere in casa il ponte di Rialto, modello 3D, in scala 1:125. Il progetto, che sostiene la Fondazione Telethon, è stato realizzato in collaborazione con la società Gribaudo di San Giovanni Lupatoto (Verona), che ha realizzato la serie Meraviglie d'Italia da costruire. Il modellino, ideato da Stefano Trainito,...