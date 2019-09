Domani il corteo di studenti «Città unita per l'ambiente»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA MANIFESTAZIONEVENEZIA Il terzo Friday for Future in salsa veneziana è già iniziato. Vero, l'appuntamento da segnarsi in agenda è per domani, alle 8.30 sul piazzale della stazione di Santa Lucia, ma ieri pomeriggio gli studenti superiori e universitari che domani daranno vita allo sciopero globale per il clima, hanno chiamato a raccolta la città perché, dice Marta, «non è più un movimento di soli studenti e ragazzi. Agli altri scioperi globali hanno iniziato a scendere in piazza mamme, papà, professori e professionisti. È un...