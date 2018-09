Domani i funerali. L'amica: «Saranno una resurrezione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA CERIMONIAVENEZIA «I funerali di domani, secondo noi, dovranno essere un momento importante con la partecipazioni dei ragazzi e i cori, una sorte di resurrezione di Cristiano». A dirlo con un filo di voce è un'amica di famiglia, che ha preferito rimanere anonima, che ieri mattina ha accompagnato la mamma del ragazzo deceduto nell'incidente in Procura per incontrare il pubblico ministero Petroni. La donna, in questi difficili giorni, è stata costantemente al fianco di Roberta Bozzao per aiutarla a superare e gestire il delicato momento....