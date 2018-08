Domani i funerali del 76enne annegato dopo la caduta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CAMPAGNA LUPIA Si terrà domani, mercoledì 8 agosto, l'ultimo saluto a Giovanni Rampazzo, il pensionato settantaseienne di Campagna Lupia morto per un incidente in barca nelle acque della laguna sabato scorso. LI funerali verranno celebrati da Don Giuseppe Masiero nella chiesa di San Pietro Apostolo del capoluogo, alle ore 16, dove la salma arriverà dall'Ospedale di Dolo. Rampazzo lascia la compagna Adriana, i figli e i nipoti. «Non conoscevo personalmente il signor Giovanni racconta don Giuseppe - Me ne ha parlato la famiglia, ancora...