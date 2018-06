Domani e martedì è di scena Jovanotti

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il Salone delle Feste di Lorenzo Live 2018 arriva all'Arena Spettacoli di Padova Fiere. Domani e martedì 12 sarà Jovanotti a infiammare il pubblico.Lorenzo Live 2018, è una grande festa. È il più incredibile di tutti i concerti di Lorenzo, ha già entusiasmato più di 400 mila persone, venduto 550 mila biglietti e totalizzato 45 serate sold out. Lo spettacolo comincia appena si entra nel Palazzo: 13 grandi lampadari trasformano lo spazio in un vero e proprio salone delle feste mentre le note dell'Ouverture del Guglielmo Tell di Rossini...