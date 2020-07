VENEZIA Quello di domani. alla presentazione del Venice Hotel Market all'aeroporto Marco Polo, sarà il primo faccia a faccia pubblico tra il sindaco Luigi Brugnaro e Pier Paolo Baretta, presente nelle vesti di sottosegretario all'Economia.L'appuntamento rivolto ad albergatori, ristoratori, baristi e altri professionisti dell'ospitalità è dalle 9 alle 18. Alla regia dell'evento, anche quest'anno, Stefania Stea (vicepresidente Ava) e Lorenza Lain (tesoriera Ava), insieme al presidente dell'Associazione, Vittorio Bonacini e al direttore Claudio Scarpa. Per Save, che ha messo a disposizione gli spazi, sarà presente l'ad Monica Scarpa.«In stretta collaborazione con Save spiega Bonacini - Ava vuole quindi tirare le somme su quanto è accaduto negli ultimi mesi e inaugurare, con la riapertura degli hotel ma anche con il ritorno di molte compagnie aeree che hanno riaperto le tratte su Venezia, una ripresa ma anche una nuova fase per il turismo veneziano». All'inaugurazione delle 10.30 parteciperanno anche per il Comune l'assessore Simone Venturini e per la Regione l'assessore Federico Caner. L'evento sarà gestito in totale sicurezza con garanzie di distanziamento. L'ingresso è gratuito e aperto a tutti.

