Niente funerale per il Mago di Marghera, messe a porte chiuse a Bibione. Sono i due effetti dello stop arrivato anche per le funzioni religiose di questa settimana.

A Marghera è stato il presidente della Municipalità Gianfranco Bettin ad informare della cancellazione del funerale di Luigino Magoga, il 69enne fondatore e anima dell'associazione Airis e dei Verdi margherini morto nei giorni scorsi, il cui addio si doveva svolgere questa mattina nella chiesa di sant'Antonio. Amici e parenti sperano fino all'ultimo di potergli riservare almeno un saluto nel cimitero di Marghera.

Intanto, a Bibione, il parroco don Andrea Vena, ha deciso di pregare la Madonna per affidarle le preoccupazioni dei medici, del personale e delle famiglie per questo momento difficile. «Le messe saranno sospese nel rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute e su indicazioni della Diocesi di Concordia Pordenone - spiega don Andrea Vena -, ma celebrerò la funzione in onore della Madonna della Salute per questo lunedì privatamente, facendo suonare le campane. E così farò ogni giorno: pregherò per le famiglie, per i malati, per i medici e il personale ospedaliero. Uniamoci in preghiera al suono delle campane. Cerchiamo comunque di vivere questo momento senza lasciarci prendere dal panico ma informandoci presso gli uffici e persone competenti, e attendendoci alle loro indicazioni».

Marco Corazza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA