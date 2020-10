I TRASPORTI

BELLUNO «Il controllo è continuo, ma se la soglia dell'80% dovesse essere abbassata allora sarebbe un problema». È tutta questione di numeri e di percentuali l'equilibrio precario su cui si regge ora il servizio di trasporto pubblico locale in questo momento di nuova, rapida, diffusione del Covid 19. Il futuro di Dolomitibus è in qualche modo appeso ai prossimi dpcm del Governo, perché se la capienza dei mezzi pubblici dovesse essere abbassata, allora il servizio in provincia sarà tutto da riorganizzare. Con la possibilità di ospitare meno persone a bordo e l'esigenza, al contempo, di dare risposta a tutta l'utenza, si aprirà la necessità di assumere personale. Autisti e controllori. L'azienda di trasporto pubblico locale sta già studiando tutti i panorami possibili e questo è assolutamente realistico.

LA SITUAZIONE

«Per ora il servizio è gestibile spiega il consigliere provinciale con delega ai trasporti, Dario Scopel - perché la capienza all'80% permette di dare risposta a tutta l'utenza, salvo nelle fasce di maggior richiesta in cui sono stati infatti aggiunti mezzi. Se si dovesse abbassare il numero di posti consentiti allora si dovranno mettere su strada più bus, assicurare più autisti e più personale in generale. Proprio ieri ne ho parlato con gli uffici, non abbiamo per ora altri tavoli in programma con l'azienda ma monitoriamo l'evolversi della situazione». Insomma, assunzioni e riorganizzazione interna che in termini di mezzi non sembra essere un problema perché il parco bus ne conta 200 messi su strada a rotazione. Si tratterebbe, a quel punto, di utilizzarli sempre tutti o buona parte. Ma sul fronte del personale servirebbero nuove assunzioni, probabilmente. Intanto si sta facendo il possibile per assicurare sicurezza e i controlli a bordo sono al massimo, ci tiene a precisarlo Scopel. Perché il trasporto pubblico oggi è visto come il luogo dove avviene il contagio e sulla scia di questa convinzione, si sa, gli abbonamenti sono calati di un terzo da settembre in poi.

I CONTROLLI

«Da settembre sono stati messi su strada ogni giorno 7 mezzi in più per un totale di 28 corse prosegue il consigliere - implementate negli orari e nelle tratte con maggior concentrazione. Dalle prime settimane del mese scorso ci sono una decina di controllori tutti i giorni che verificano il numero dei viaggiatori sul mezzo e nelle tratte più utilizzate i contapasseggeri danno la certezza che il numero massimo consentito non venga superato. Sono previsti anche posti in piedi, sempre nel rispetto della normativa».. L'azienda sta facendo il massimo per alzare il livello di sicurezza ed è pronta, pur con tutte le difficoltà del caso, a ottemperare anche alle prossime normative. Di fatto, però, un utente su tre non viaggia più su pullman e autobus. Il dato è emerso nel corso del Tavolo dei trasporti di qualche settimana fa. Nel 2019 il numero degli abbonamenti degli studenti ammontava a 8785, contro i 6182 registrati al primo ottobre di quest'anno: conti alla mano, si parla del 28% in meno. Anche l'annuale ha subito una drastica caduta in picchiata, nel 2019 erano 2447 attualmente il numero è di 1513, ovvero il 38% in meno. Si registra, insomma, una riduzione complessiva del 32%.

Alessia Trentin

