LE PRECAUZIONI

BELLUNO In moto, ma bonificati. Al pari di altre province del Veneto, anche la società di trasporto pubblico bellunese ha dato il via alla bonifica dei mezzi. Autobus e corriere che viaggiano da un capo all'altro del Bellunese da ieri e anche in queste ore sono sottoposti ad una accurata pulizia per prevenire eventuali diffusioni del contagio e proteggere così gli utenti. L'iter ha preso il via ieri mattina dal deposito di via Col Da Ren, dove sono parcheggiati gli autobus e dove si trovano le officine della società. In giornata l'operazione è poi proseguita sui mezzi. «Se ne sta occupando una ditta specializzata in questo spiega il direttore di Dolomitibus, Pietro Da Rolt -. Abbiamo iniziato ieri mattina. Il servizio non è mai stato bloccato, puliremo i mezzi fermi a rotazione». L'allarme diffusosi anche in provincia per il coronavirus ha subito posto la questione dei mezzi pubblici: situazioni nelle quali i viaggiatori negli orari di punta si possono trovare appiccicati l'uno all'altro, dove in mancanza di un posto per sedere si sta in piedi e si cerca l'equilibrio appoggiandosi a qua e la. Per questo la società di trasporto pubblico locale ha immediatamente assunto provvedimenti e, all'indomani della pubblicazione dell'ordinanza del Ministero della Salute sottoscritta dal governatore della Regione Luca Zaia, si è in tutta fretta organizzata per dare il via all'igienizzazione. Tuttavia in questi giorni, vuoi per la chiusura delle scuole vuoi per la fobia del contagio, i mezzi viaggeranno di certo più leggeri. Ma da lunedì prossimo gli studenti torneranno in aula e allora anche gli autobus torneranno ad affollarsi. (atr)

