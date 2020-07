TRASPORTI

BELLUNO Un puzzle in cui i vari pezzi devono combaciare. È questa l'immagine data dal presidente di Dolomitibus, Andrea Biasiotto, dopo il vertice avvenuto ieri in Provincia, dove erano presenti i vertici dell'azienda trasporti (non il presidente per un impegno pregresso ndr). «È stato ribadito - spiega Biasiotto - che il trasporto pubblico è come un puzzle con i pezzi che devono combaciare. Qualcuno magari senza conoscere la realtà pensa che si possano spostare gli orari 15 minuti, prima e dopo, per fare entrare scaglionati gli studenti. Non è così che funziona».

IL REBUS

«È difficile - prosegue il presidente - noi abbiamo 2200 corse e dobbiamo farle combaciare tutte. Non è che si può partire due volte dall'Alpago o dall'Agordino per portare studenti mezzora prima o mezzora dopo a scuola». E continua: «Oggi c'è stato un confronto e ognuno ha detto le sua e da parte nostra abbiamo detto che c'è la massima disponibilità, nei limiti chiaramente del nostro lavoro. Certo con la delibera regionale riusciremo a viaggiare con capienza massima e quindi a fare servici in linea con quello che era prima e questo è già un buon punto di partenza». «Le soluzioni, come sempre, si trovano confrontandosi aveva detto dopo i primi incontri Biasiotto certo è che si dovrà tenere conto della sostenibilità organizzativa ed economica di Dolomitibus». Il lavoro e il confronto comunque è iniziato la strada è quella giusta per riuscire a sciogliere il nodo trasporto entro settembre.

LA PROVINCIA

Con nota diffusa ieri dopo l'incontro dalla Provincia si spiega: «Altro capitolo è quello del trasporto scolastico, soprattutto per quanto riguarda gli istituti superiori del capoluogo, di Feltre, dell'Agordino e del Cadore. Dolomitibus è disponibile a ripartire a settembre con gli stessi quadri orari dello scorso anno: lo ha annunciato all'incontro di oggi con i presidi e lo ribadirà in un passaggio con il tavolo provinciale trasporti, che si aggiornerà entro fine mese. Sarà quella l'occasione per capire le esigenze delle scuole relativamente a ingressi e uscite scaglionati». «Servirà un po' di pazienza per trovare la quadra, che non sarà certo al ribasso per la scuola e per il bene dei nostri studenti - ha concluso la consigliera Bogana -. La Provincia cercherà di andare incontro a tutte le richieste. Il tavolo con i dirigenti scolastici sarà riaggiornato entro una decina di giorni per scendere più nel dettaglio e dare concretezza».

