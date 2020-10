LE DIFFICOLTÀ

BELLUNO Prima pieni, in alcuni casi sovraffollati, ma con la capienza massima congelata all'80%. Ora quasi vuoti. Si parla di autobus. In provincia di Belluno, ma la situazione è uguale in tutt'Italia, il trasporto pubblico locale è stato il settore che ha risentito in maniera maggiore del cambio di rotta dei vari decreti che si sono succeduti.

IN BALIA DELLE DECISIONI

«Noi abbiamo sempre cercato di adeguarci alle norme spiega il presidente di Dolomitibus Andrea Biasiotto Quest'anno va così: non si può prevedere niente che vada oltre la settimana. Ormai dipendiamo dai nuovi dpcm e dalle scuole». Il primo colpo è stato inferto durante il lockdown della scorsa primavera. Poi le corse degli autobus sono riprese anche se a rilento. Con la ripartenza delle scuole sono subentrati due paletti normativi: il rispetto del distanziamento tra i passeggeri e la capienza massima dei mezzi abbassata all'80%. Per evitare che studenti e cittadini rimanessero giù dall'autobus è stato necessario aumentare le corse. «Il nostro obiettivo è stato quello di non avere mezzi sovraffollati continua Biasiotto Abbiamo lavorato intensamente per stare ben al di sotto del limite e i rilievi quotidiani ci hanno tranquilizzato. Siamo riusciti a stare sul 43-40% della capienza con punte del 60%. Inoltre abbiamo aggiunto autobus dove ce n'era bisogno».

I CONTROLLI

A controllare i mezzi della Dolomitibus anche gli agenti della polizia locale che non hanno riscontrato grosse criticità. Ci sono state alcune segnalazioni all'azienda ma nessuna sanzione. «Noi giriamo per le piazze, monitoriamo la situazione nei locali e invitiamo al rispetto delle norme» sottolinea il comandante della polizia locale Roberto Rossetti. Da settembre l'attività si è allargata e i controlli hanno riguardato anche gli autobus. «Ci assicuriamo che tutti abbiano la mascherina indossata e che non si verifichino assembramenti chiarisce Rossetti Se troviamo autobus sovraffollati facciamo immediata segnalazione all'azienda. Fin'ora non ci sono stati grandi problemi. È capitata qualche segnalazione, sì, ma nulla di particolare. C'è un ottimo clima di collaborazione con Dolomitibus che può contare anche su un sistema di controllo interno».

IL CAMBIO DI ROTTA

Ora c'è il problema contrario. Gli autobus sono ben lontani dai numeri di settembre. Il numero uno di Dolomitibus confida di aver ricevuto chiamate da parte di persone che gli hanno comunicato che «i messi di trasporto sono praticamente vuoti». Ovvia conseguenza della didattica a distanza che il governo ha fatto salire al 75% nelle scuole superiori. «Abbiamo fatto diversi incontri con i presidi delle scuole e altri con i vertici regionali racconta Andrea Biasiotto . Dobbiamo capire come si sono organizzati e come dobbiamo muoverci. Questa settimana sarà fondamentale. È chiaro che gli autobus vuoti non servono a nessuno». Al momento l'azienda non sta valutando di tagliare le corse o modificare gli orari. Ma è chiaro che non ha senso far girare autobus vuoti. Durante il periodo marzo-aprile-maggio ci sono state perdite di fatturato pari a circa 600mila euro al mese. Inoltre ci sono stati ulteriori costi per la sanificazione dei mezzi e per il rimborso degli abbonamenti.

LE PERDITE

Il presidente di Dolomitibus non si espone sulle attuali perdite. «È ancora presto». Sicuramente ci sono. A settembre, ad esempio, gli abbonamenti sono calati del 30% rispetto al 2019. «Per ora non cambiamo nulla conclude Biasiotto Non sappiamo quanto durerà questo lockdown parziale. Noi viaggiamo con le scuole». Ieri pomeriggio gli assessori regionali ai trasporti di Veneto, Lombardia, Piemonte, Liguria e Friuli Venezia Giulia, hanno ribadito al governo che «i finanziamenti statali destinati al trasporto pubblico locale per l'emergenza sanitaria (500 + 400 milioni di euro) non sono sufficienti per far fronte al potenziamento dei servizi e alla riduzione dei ricavi delle aziende di Tpl».

Davide Piol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

