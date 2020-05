TRASPORTI

BELLUNO Con quasi un milione di euro di utile è stato approvato il bilancio 2019 di Dolomitibus. La società della Provincia per il quinto anno consecutivo ha chiuso l'esercizio con il segno più per 988.243 euro. Una cifra che, sommata agli utili degli ultimi anni, raggiunge la cifra di 5 milioni di euro in cinque anni. Questi i numeri su cui si è concentrata l'assemblea dei soci di ieri mattina che, inevitabilmente, ha trattato anche il tema del trasporto in sicurezza in tempo di Corona virus.

L'EMERGENZA

Dolomitibus sta studiando alcune strategie per garantire l'erogazione del servizio nel pieno rispetto delle restrizioni anti-contagio e, al contempo, conservare gli equilibri economico-finanziari della società. Sotto la lente soprattutto il servizio a chiamata e la creazione di quadri orari in grado di integrare trasporto scolastico e corse pendolari per le fabbriche. «Al momento le restrizioni sono quasi impossibili: il rispetto dei distanziamenti ci fa perdere il 75% dei posti sui mezzi - spiega l'amministratore delegato Natalia Ranza -. Per questo dobbiamo lavorare moltissimo per mettere in campo soluzioni diverse rispetto a quelle del passato. La parola d'ordine sarà flessibilità». «La chiusura delle scuole e il blocco degli spostamenti significano una riduzione del 40% sul trasporto scolastico e del 20% su quello turistico - sottolinea il presidente Andrea Biasiotto - Se consideriamo anche la chiusura delle aziende e il calo del 90% del traffico passeggeri non studenti e non lavoratori, abbiamo un quadro piuttosto preciso della situazione. Ma grazie agli ultimi esercizi estremamente positivi, su cui pesa positivamente anche il bilancio 2019, possiamo guardare con un discreto ottimismo al superamento del Covid».

DA PALAZZO PILONI

«Ringrazio la società, il consiglio di amministrazione e il personale per l'ennesimo grandissimo risultato ottenuto. Riuscire a ottenere quasi 5 milioni di utile in cinque anni per un'azienda di trasporto pubblico locale è tutt'altro che scontato - commenta il presidente della Provincia, Roberto Padrin - Dolomitibus però non si ferma a questo risultato. In questo momento, stiamo lavorando per affrontare il periodo complesso che si profila all'orizzonte. Riorganizzare il servizio di trasporto rispettando le misure di sicurezza anti-contagio non è semplice. La volontà è quella di dare risposte alle esigenze del territorio e per questo abbiamo chiesto ai sindaci di segnalarci le corse che dovranno essere riattivate prioritariamente. Al contempo, dobbiamo guardare al mantenimento degli equilibri economico-finanziari della società. In questa prospettiva, apriremo un tavolo tecnico con il mondo del lavoro, i sindacati e la scuola non appena ci saranno le nuove linee guida sul ripristino dell'attività scolastica, dal mese di settembre».

