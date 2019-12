Dolomiti Superski amplia l'offerta: a disposizione 220 chilometri di piste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

TURISMO SPORTIVOBELLUNO Dopo le aperture anzitempo di alcune piste, favorite dalle abbondanti nevicate di novembre, la stagione sciistica è entrata davvero nel vivo. Già da questo weekend i comprensori bellunesi del Dolomiti Superski accoglieranno gli sciatori con un'ampissima offerta di impianti in funzione e tanti rientri in paese e collegamenti tra le vallate percorribili. ANEF VENETO«È stata una settimana buona per gli impiantisti, anche se le temperature rigide che erano state annunciate non si sono verificate. La situazione è...