L'INIZIATIVA

BELLUNO Torna Dolomiti in Scienza e darà il suo contributo in materia di Covid. È fondamentale avere le basi e conoscere quali siano le fonti più attendibili per diffidare da quelle erronee e fuorvianti che possono creare disturbo e confusione. Il programma dell'edizione 2021 del Dolomiti in scienza è stata presentata ieri alla stampa in videoconferenza. E sempre tramite il web si svolgeranno gli incontri, a causa delle restrizioni imposte dal Coronavirus. L'appuntamento è sul canale YouTube del Gruppo divulgazione scientifica (Gds) Dolomiti Enrico Fermi Aps, che organizza l'evento con il supporto e la collaborazione dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, che ha messo a disposizione la propria sede come sala regia.

IL VIAGGIO

Dolomiti in Scienza rappresenta l'appuntamento principale del Gds Dolomiti. Consiste in una serie di conferenze tenute a Belluno tra gennaio e marzo grazie alle quali si realizza un ideale ed affascinante viaggio scientifico che, dall'infinito del cosmo, giunge fino alla realtà scientifica del territorio bellunese. «Questo è il quinto anno in cui collaboriamo con il Gds sono le parole del presidente dei Bellunesi nel mondo, Oscar De Bona - e siamo certi che l'edizione 2021 sarà, come sempre, di successo. È stato un piacere, e anche un dovere, mettere a disposizione la nostra sala regia, presente nella sede di Belluno, per garantire la diffusione del Dolomiti in scienza. Tutti hanno bisogno di un'informazione scientifica seria e mirata, soprattutto in questo momento drammatico che pullula di fake news».

IL PROGETTO

Manolo Piat, del Gruppo di divulgazione scientifica: «Ci accingiamo ad aprile la 15esima edizione della rassegna. Un progetto partito nel 2007, quando ancora il Gds era in fasce, sembra un'avventura destinata a perdersi nel tempo invece, fino ad adesso, abbiamo tenuto duro, merito nostro e merito di chi ci ha sostenuto e appoggiato nel corso degli anni, tra questi l'Abm, che ci ha anche permesso di avere persone, professionisti bellunesi che operano all'estero e che sono il fior fiore di ricercatori che tengono alto il nome di Belluno nel mondo».

IL PROGRAMMA

Cinque incontri in streaming. «Ci auguriamo di raggiungere anche gli angoli più nascosti ha ripreso Manolo Piat -, ci auguriamo che il programma piaccia, è sicuramente molto variegato. Godiamo di un parterre di relatori di grande livello». Si inizia sabato 16 gennaio alle ore 17. Basterà collegarsi al canale Youtube del Gds per assistere all'evento e commentare. Il tema: Il mistero dei virus a cura della dottoressa Tiziana Roncada (Ex Primario Laboratorio Analisi) e Covid19, la pandemia da Sars-Cov-2 raccontata attraverso gli occhi della Scienza a cura della dottoressa Laura Vidalino (docente al Canossiano di Feltre). Sabato 30 gennaio (ore 17): La chimica dei profumi a cura del dottor Fabiano Nart (Gds) Seguirà: I prodotti chimici nella nostra vita: uno sguardo alle loro etichette, conferenza del dottor Filippo Busolo (Chemler). Sabato 13 febbraio (ore 17): Geometria e fisica oggi a cura del prof Sebastiano Sonego (Univ. Udine) e Può la plastica essere ecologica? incontro con la prof. Monica Bertoldo (Univ. Ferrara, Isof-Cnr). Sabato 27 febbraio (ore 17) si terrà la presentazione del libro Dolomiti, la prima scoperta - Uomini che hanno fatto la storia della geologia tra Südtirol e Alpi Venete con il dott. Maurizio Alfieri (Gds). Dolomiti in sicenza si concluderà (alle 17) con Grandi carnivori in provincia di Belluno: conoscenza come presupposto di convivenza con le dottoresse Barbara Foggiato e Marta Villa (Gruppo Grandi Carnivori Cai e Gruppo Operativi Veneto Cai) e I pipistrelli Gabriele Filippin (Cerc Centro Educazione e Ricerca Chirotteri Veneto).

Federica Fant

