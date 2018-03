CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DOLOMITI A CINQUE CERCHIBELLUNO Sta per essere mosso il primo passo ufficiale verso il traguardo olimpico. Un traguardo che ora appare molto lontano, ma che il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha inserito nel mirino: le Olimpiadi invernali del 2026, sulle Dolomiti, sono partite come un sogno. Diventato poi un'idea. E adesso assumono i contorni di un progetto vero e proprio. Rilanciato con forza dal quartiere fieristico di Longarone, dove il governatore è intervenuto per il taglio del nastro di Agrimont. Senza risparmiare una decisa...