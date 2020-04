DOLO

Una lettera a Zaia per chiedere garanzie sul futuro dell'ospedale di Dolo nel dopo-emergenza. È il passo deciso dal sindaco Alberto Polo, preoccupato per le sorti del nosocomio ora trasformato dalla Regione, d'intesa con l'azienda Ulss 3 Serenissima, in un presidio provinciale per la cura del coronavirus, con il trasferimento di diverse funzioni a Mirano. Appello condiviso dagli altri sindaci e dai sindacati, e che ha già suscitato una prima risposta rassicurante da parte dell'azienda sanitaria.

LA LETTERA

«La scelta, assolutamente comprensibile sul piano organizzativo - si legge nella lettera inviata da Polo a Zaia - di dedicare l'ospedale di Dolo a presidio provinciale Covid-19, sta destando nel personale e nella cittadinanza alcune preoccupazioni per il futuro. Proprio per questo, a nome di ciascuno di loro, sono a chiedere quali siano i progetti per il nostro ospedale appena sarà terminata l'emergenza. Nello specifico - continua la lettera - appare indispensabile una Tua autorevole rassicurazione sul ripristino dei reparti di Ostetricia e Ginecologia, Chirurgia, Oculistica, Ortopedia e Urologia, trasferiti ora nel nosocomio di Mirano, così da riportare alla normale funzionalità la struttura sanitaria dolese, nel solco della programmazione regionale, provvedendo, altresì, alla nomina dei primari ancora vacanti. L'ospedale di Dolo conclude il sindaco Polo - si sta dimostrando ancora una volta un presidio d'eccellenza. Purtroppo negli anni passati ci sono state troppe incertezze rispetto al nostro nosocomio. Quindi, oltre al ripristino di quanto spostato in questa fase di emergenza, appare indispensabile un pieno riconoscimento in termini di investimenti strutturali, posti letto, primariati e apicalità, che sgomberi il campo, una volta per tutte, da ogni incertezza».

IL FRONTE DEI SINDACI

Ad appoggiare la richiesta del primo cittadino dolese anche il sindaco di Mira Marco Dori che ricorda: «Già qualche settimana fa era stata inviata una lettera a nome di tutti i sindaci rivieraschi al governatore Zaia perché al termine di questa emergenza l'ospedale dolese ritorni alla massima funzionalità pre-coronavirus. Non posso, quindi, che condividere la nuova richiesta del sindaco Polo perché si faccia chiarezza sul futuro e si diano garanzie certe e immediate per tutti i reparti». Anche il segretario generale della Cgil del Veneto Daniele Giordano si unisce alla richiesta: «Come Cgil condividiamo pienamente: l'ospedale di Dolo non potrà che tornare ad essere fondamentale e centrale nella sanità della Riviera perché ogni altra scelta sarebbe incomprensibile e sbagliata. I cittadini della Riviera sono penalizzati in questo momento in quanto devono spostarsi per poter fruire dell'assistenza necessaria e ogni ipotesi che questa situazione permanga anche dopo l'emergenza non potrà che essere letta come un indebolimento della sanità pubblica».

LA RISPOSTA DELL'ULSS

E rassicurazioni sono arrivate ieri dal dg dell'Ulss 3 Giuseppe Dal Ben: «Dolo tornerà alla normalità quando sarà finita la fase emergenziale: ne è prova il fatto che stiamo cercando di far ripartire il cantiere del nuovo Pronto soccorso di Dolo. Resterà ospedale Covid finché ci sarà l'emergenza. Intanto stiamo cercando di far confluire su Dolo i pazienti con Covid per liberare gli altri ospedali e dare il via a una ripresa graduale della normale attività ospedaliera nelle altre strutture del territorio».

Lino Perini

