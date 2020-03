IN RIVIERA

La Riviera del Brenta rende omaggio al magistrato Francesco Saverio Pavone, l'uomo che ha sconfitto la Mala del Brenta e inchiodato il boss Felice Maniero. Immediata, alla notizia della scomparsa di Pavone, l'iniziativa del Centro di documentazione ed inchiesta sulla criminalità organizzata in Veneto e del Comune di Dolo per l'intitolazione al magistrato dello spazio di Dolo dove, il 17 febbraio, è stata inaugurata l'attività del Centro alla presenza del Ministro dell'interno Luciana Lamorgese. E quel giorno a Dolo, solo pochi giorni prima del suo ricovero all'Ospedale di Mestre dov'è risultato positivo al Covid-19, c'era anche l'ex procuratore della Repubblica Pavone, sostenitore del progetto e membro del Comitato scientifico. Ad annunciare l'intitolazione il Comitato scientifico del Cidv, con il presidente Maurizio Dianese, il direttore Gianni Belloni, Roberta Polese e Antonio Massariolo: «Se c'è una persona a cui intitolare il Centro di Dolo è proprio Pavone, quale uomo simbolo della lotta alla criminalità organizzata, storicamente una figura di riferimento per la lotta alla Mafia del Brenta e alle infiltrazioni mafiose del dopo Maniero. Tra noi del Comitato del Cidv e anche con il sindaco di Dolo Alberto Polo non c'è stata necessità di parlare molto della questione, è una scelta venuta naturale. Appena finita l'emergenza sanitaria decideremo come portare a termine quest'intenzione. Intanto abbiamo contattato la famiglia Pavone e la vedova apprezza l'iniziativa. Pavone infatti, tra i primi, ci aveva incoraggiato a portare avanti il progetto del Centro e all'inaugurazione è stato ringraziato come memoria storica di come lo Stato ha condotto una lotta vittoriosa contro la malavita organizzata».

Pronto a rendere omaggio a Pavone anche il sindaco di Dolo, Alberto Polo: «L'idea è sembrata da subito giusta perché Pavone è una figura baluardo dello Stato nel nostro territorio e per tutto il Nordest. Non appena possibile verrà concretizzata».

Si stringe nel cordoglio anche il Comune di Campolongo Maggiore dove il gruppo consiliare della minoranza Pd Campolongo Insieme ha proposto d'intitolare al magistrato la villa di via Fermi, confiscata dallo Stato al boss Maniero e dove l'amministrazione ora ha previsto la nascita della Casa delle associazioni. «Valuteremo la proposta commenta l'assessore alla Cultura, Mattia Gastaldi- vedendo come coniugarla con le iniziative già intraprese. Certamente nelle prossime iniziative vedremo di onorare la sua figura e il suo fondamentale impegno nella lotta alla mafia e per la nostra comunità».

Gaia Bortolussi

