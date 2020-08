DITATTICA E SICUREZZA

DOLO Distanze di sicurezza e mascherine: a settembre ripartirà la scuola e il dirigente scolastico dell'Istituto comprensivo dolese, Luca Michielon, ha scritto, rivolgendosi a tutti gli studenti, alle famiglie, ai docenti ed al personale ausiliario per anticipare cosa accadrà a breve.

«In tutte le scuole ci saranno entrate diversificate e percorsi distinti per gruppi di alunni e studenti per evitare assembramenti. Avremo l'obbligo di portare tutti, bambini, ragazzi, personale di servizio la mascherina di protezione reciproca quando non si è seduti al banco (quindi niente mascherine per i piccoli della Scuola dell'Infanzia). Verrà fatto il controllo della temperatura corporea a tutti gli adulti che entreranno a scuola ed ai bambini e ragazzi che presenteranno sintomi di malessere. Se vi saranno sintomi o malessere evidenti o della febbre, la scuola accompagnerà bambino o ragazzo in un locale tranquillo e sicuro della scuola e chiamerà subito la famiglia perché lo porti a casa e verifichi, con l'aiuto di pediatra o medico di famiglia, la natura del malessere».

In un passaggio della lettera il dirigente scolastico si rivolge in particolar modo ai genitori: «Avremo bisogno della più piena e sincera collaborazione tra scuola e famiglia perché i problemi familiari, personali, di lavoro, non indeboliscano la nostra cura ed attenzione verso i bambini ed i ragazzi: garantiremo, con grandi sforzi organizzativi, che gli orari del servizio scolastico non cambieranno rispetto allo scorso anno».

E sulla logistica Michielon ha precisato. «Ci saranno tutte le classi con i banchi singoli da tenere fermi alla distanza misurata nel rispetto dei protocolli di sicurezza stabiliti da specifiche norme. Ci saranno alcune decine di banchi nuovi un po' più piccoli dei precedenti per rispettare le medesime norme di sicurezza. Molti materiali ed arredi sono stati tolti dalle aule per renderle più sicure ed accoglienti. Quasi tutti i gruppi di alunni e studenti saranno collocati in classi diverse rispetto allo scorso anno perché il primario criterio di rispetto della distanza interpersonale per la sicurezza ha costretto ad associare classi più ampie con gruppi più numerosi».

Anche le mense saranno organizzate nuovamente su doppi turni per limitare il carico dei bambini presenti contemporaneamente. In alcune situazioni, per il rispetto del distanziamento, alcune classi consumeranno il loro pasto in aula e non in mensa. Il servizio prescuola sarà garantito nei plessi con almeno 5 bambini richiedenti. Le famiglie dovranno essere prudenti e non mandare a scuola i ragazzi se scorgeranno sintomi quali febbre con temperatura superiore ai 37,5 gradi, brividi, tosse secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell'olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto.

Lino Perini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA