MADRE DI TRE FIGLI

DOLO Anche Dolo deve contare la prima vittima del coronavirus. Martedì 7 aprile è spirata all'ospedale dolese attrezzato per l'emergenza sanitaria, Severina Romanato, vedova Drago di 94 anni. L'anziana, casalinga, era ospite da tempo nella residenza per anziani di Fiesso d'Artico. Originaria di Sambruson è stata tumulata ieri pomeriggio, giovedì 7 aprile, nel cimitero della frazione, in forma strettamente privata, viste le disposizioni in essere. Severina Romanato era madre di tre figli e viveva a Sambruson con un figlio da tempo portatore di handicap e da due anni madre e figlio erano ospiti della struttura fiessese. Non presentava particolari patologie. Nella struttura di Fiesso, dove l'anziana si trovava prima del ricovero a Dolo, l'esito dei tamponi, arrivato l'altro ieri, ha stabilito che sono 63 le persone positive al virus. Si tratta innanzitutto di 41 ospiti (su un totale di 106), quattro dei quali hanno sintomi importanti, mentre gli altri sono tutti asintomatici o comunque in buone condizioni di salute. E di un alto numero di operatori sanitari: tra il personale della residenza ci sono 22 positivi, tra infermieri e operatori socio-sanitari, tutti a casa in quarantena. Gli ospiti al momento sono 98.

Lino Perini

