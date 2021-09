Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DOLOIl nuovo dirigente scolastico, incaricato con reggenza sino al 31 dicembre 2021, dell'istituto commerciale Maria Lazzari, in sostituzione della dirigente Barbara Paggetti, sospesa perché non vaccinata, sarà Enrico Santini. Per il professor Santini non ci sarà bisogno di spostarsi di molto perché è già dirigente dell'attiguo Istituto professionale di Stato per i servizi commerciali e per i servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità...