DOLO

Il fronte comune che Polo auspicava da sindaco si compatta per rendere il giusto omaggio a un uomo stimato da ogni schieramento, al di là delle idee. Sindaci uniti, come era stato per tante battaglie del passato per il territorio. A cominciare dall'associazione che li riunisce: il presidente di Anci Veneto Mario Conte, insieme ai vicepresidenti Maria Rosa Pavanello, Elisa Venturini e Alessandro Bolis, ha voluto esprimere il profondo cordoglio dei primi cittadini per la scomparsa del collega: «È una notizia - dice Conte - che lascia senza parole. Se ne va un grande sindaco, che ha saputo incarnare con responsabilità e dedizione il suo ruolo istituzionale. Lascia un grande vuoto, ma sono certo che il suo ricordo resterà vivo nella comunità di Dolo». Da Mirano, Pavanello, oltre che collega, vicina di territorio e di idee politiche, era anche amica di Polo: «Una notizia sconvolgente - afferma - non più tardi di qualche giorno fa ci siamo sentiti e aveva voluto condividere una progettualità futura sulla Città metropolitana, poi avevamo parlato anche della grande preoccupazione per la continua crescita dei contagi e della necessità di azioni più stringenti ed efficaci. Era un uomo pieno di entusiasmo, idee, coraggio e voglia di dare, alla sua città e a tutto il territorio metropolitano. Aveva tanto da dare ancora, a tutti. È davvero troppo presto per salutarci». «Una notizia giunta inaspettata - ha sottolineato affranto Andrea Martellato, presidente della conferenza dei sindaci - abbiamo collaborato per anni e Alberto ha sempre lavorato attivamente e con grandi risultati, ha diretto in maniera esemplare la costruzione del Ogd, organismo nato per la promozione del territorio, dove è riuscito mettere insieme ben 21 comuni tra i quali 3 della provincia di Treviso e uno della provincia di Padova, oltre a tutte le associazioni di categoria, l'università Ca' Foscari, le Pro loco. È sempre stato un uomo riflessivo, mai impulsivo, ragionava sulle cose si prendeva il tempo necessario per valutare tutto prima di fare una scelta che poi difendeva e portava avanti a spada tratta. Sarà una grande perdita per la politica del territorio e per il contributo che dava alle nostre riunioni ma soprattutto come uomo e collega». «Notizie come questa ti tolgono il fiato - aggiunge da Mira Marco Dori - ci ha lasciati una persona perbene, generosa e capace, che si è spesa senza sosta per la sua comunità, anche nel periodo della malattia. Un esempio per tutti e continuerà ad esserlo». Da Patrizia Andreotti, di Noale: «Persona splendida. I cittadini lo amavano e lo sentivano vicino, soprattutto dopo il tornado che aveva colpito la Riviera e che lo aveva visto investito di grandi responsabilità. Lascia un grande vuoto». Giovanni Battista Mestriner, sindaco a Scorzè durante il suo primo mandato, lo ricorda così: «Aveva una grande idea della politica: il bene comune ricercato attraverso il compromesso. Tante volte ragionavamo in modo molto diverso e ad un certo punto lui si interrompeva e diceva la famosa frase: Ok, ho capito la tua posizione e tu hai capito la mia: troviamo un punto di caduta?'. Era il suo modo per dire che i problemi andavano affrontati e occorreva trovare una soluzione concreta, al di là delle differenti idee. Era anche un idealista: non concepiva il sotterfugio o l'intrallazzo, gli dava fastidio la massa di questuanti che affolla il sottobosco delle amministrazioni. Non ne faceva una questione personale, anzi, se poteva, dava sempre una mano. Però il modo di fare politica riverso su se stesso, dove C'è un prezzo a tutto', non gli piaceva. Il compromesso che cercava era sempre politico, mai personale».

Filippo De Gaspari

Lino Perini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

