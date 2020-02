DOLO

Cresce a Dolo l'apprensione dopo che si è saputo che il paziente di Mira affetto dal coronavirus era transitato all'ospedale locale giovedì 20, proveniente da Mirano, prima di essere trasferito a Padova il giorno seguente. Ventiquattr'ore durante le quali il personale sanitario ha avuto contatti col paziente e ovviamente la cosa ha fatto sorgere apprensione. Tuttavia l'attività del nosocomio, ieri, è stata regolare e lo stesso sindaco Alberto Polo ha voluto alleggerire lo stato di tensione partendo proprio dalla situazione del presidio sanitario. «Il nostro ospedale è aperto e operativo - ha ribadito - È stata eseguita una particolare sanificazione del reparto nel quale è transitato il cittadino di Mira. La situazione in tutto il comune è monitorata. Noi facciamo riferimento alla Regione Veneto che si occupa di coordinare lo stato di emergenza e che ha emanato un'ordinanza che indica i comportamenti corretti da tenere in questa circostanza e che invito tutti ad osservare. Mi tengo in contatto costante con i miei colleghi sindaci per evitare di prendere delle decisioni a macchia di leopardo, è preferibile attenerci ad un protocollo unitario. Per questo non abbiamo ricevuto particolari indicazioni dall'Unità di crisi o dalla Prefettura per cui non c'è motivo di intervenire con misure restrittive».

Chiaramente la reazione generale è di preoccupazione, soprattutto i social sono invasi da richieste di chiarimenti e da una ridda di interventi e controinterventi. E.M., per esempio, osserva: «Come mai tutti gli operatori sanitari, medici, infermieri nell'ospedale di Dolo girano in tutti i reparti con mascherine mentre alle persone che vanno a trovare parenti, famigliari ricoverati non danno nulla? E all'ingresso non c'è nessuno che informa. Informare su come comportarsi non è fare allarmismo». Il personale riferisce che la Direzione sanitaria non ha diffuso sinora alcun tipo d'informativa ed ha disposto solo l'isolamento degli operatori che hanno avuto contatti con il paziente positivo al virus.

SINDACATI PREOCCUPATI

Sulla vicenda abbiamo sentito anche il segretario generale della Funzione pubblica della Cgil, Daniele Giordano. «Indubbiamente vi è preoccupazione fra il personale sanitario - ha rilevato l'esponente sindacale - ma in questo momento è opportuno seguire le indicazioni del Ministero della Salute e so che l'Usl si sta adeguando a queste direttive che, mi auguro, siano sufficienti per la sicurezza del personale. Se posso, vorrei solo aggiungere che il problema non riguarda solo il personale sanitario ma tutti gli operatori che operano con l'utenza e che possono essere esposti inconsapevolmente al rischio di contrarre il virus».

Per motivi precauzionali, inoltre, ieri il Comitato veneto della Federazione gioco calcio ha rinviato le partite in programma nel fine settimana a Dolo relative al settore giovanile. Non si sono giocate per la categoria Juniores Dolo-Caorle La Salute e per la categoria Giovanissimi Elite Dolo-Jesolo.

Ultimo aggiornamento: 05:04