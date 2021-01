DOLO

Commuove i dolesi, alla luce del triste epilogo di ieri, l'ultimo messaggio del sindaco, condiviso il 31 dicembre sui social. Polo, probabilmente, era tra quelli che avevano poco da festeggiare per l'arrivo del 2021, in una situazione già così difficile e per lui aggravata dalla malattia. Aveva comunque, però, voluto mandare un messaggio di speranza ai suoi concittadini. Nel video, pubblicato con un post sulla sua pagina Facebook e sulla pagina del Comune, Polo parla ai dolesi dal municipio, a conferma che anche durante queste vacanze è sempre stato al lavoro: «Si conclude un anno drammaticamente difficile per tutti noi - commenta il sindaco -. Mi perdonerete se il mio non sarà un augurio come quello degli anni scorsi: non è il tempo dei festeggiamenti, dei brindisi e delle feste ma è il tempo della responsabilità e dell'impegno. Il mio augurio quindi è quello di un 2021 di salute e rinascita, nelle quali la speranza torni ad avere piena cittadinanza nella nostra quotidianità». «Ma perché torni ad essere così - aggiunge - c'è bisogno di impegno da parte di ciascuno di noi. Un impegno che dobbiamo ai nostri cari e al personale sanitario che sta lottando contro questo terribile virus, alle nostre imprese, ai commercianti, ai rappresentanti del turismo ma anche alla scuola, ai nonni e ai nostri giovani che stanno vivendo un presente così strano, difficile e distanziato. Un impegno che dobbiamo a chi sta lottando e a chi non c'è più». Quindi un invito concreto, riferito ai festeggiamenti per il nuovo anno: «Vi auguro un 2021 di impegno, sicurezza e normalità. Iniziamo da stasera: ve lo chiedo come sindaco, come cittadino tra di voi. Evitiamo i tradizionali botti, non rischiamo inutilmente di doverci rivolgere ai nostri ospedali che sono già sotto pressione. Non disturbiamo chi, legittimamente, forse non ha voglia e non ha nessun motivo per festeggiare». Sono centinaia le reazioni dei dolesi che hanno commentato il giorno stesso, ringraziandolo o condividendo il messaggio che ha lanciato, e che stanno commentando anche in queste ore. «Riascoltarlo ora è tremendo - si legge tra le reazioni -. Ha avuto una grande forza, fino alla fine. Caro, bravissimo sindaco, ora riposa». Un altro aggiunge: «Un sincero e toccante augurio per il futuro rivolto alla sua comunità. Ascoltarlo ora dopo la sua scomparsa è straziante». Tante le reazioni, anche dalle associazioni del paese: «Era una persona gentile, un sindaco prezioso e un sostenitore entusiasta delle iniziative delle due associazioni - commentano da Dolo scrive e dipinge e dal Coro teatro Verdi di Padova guidate dalla presidente Marina Bonacina.

