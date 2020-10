PREOCCUPAZIONI

La Giunta Comunale dolese chiede rassicurazioni sul futuro dell'ospedale perché c'è la forte preoccupazione che a giorni l'ospedale di Dolo possa tornare a essere, considerato il numero crescente dei contagi, centro Covid. In una nota la Giunta dolese dà un preciso altolà. «Dolo, in una condizione di emergenza, farà la propria parte come l'ha già fatta in primavera. Certamente questa è emergenza, ma a differenza delle precedente, è annunciata. A oggi, però, non sappiamo - nonostante ci sia stato il tempo per prepararsi - se Regione e azienda abbiano provveduto a rendere i posti letto dedicati meno precari che a primavera, così da non inibire completamente tutte le funzioni ordinarie dell'ospedale. Non solo: non sappiamo se ci siano ventilatori a sufficienza; se ci siano i macchinari per processare velocemente i tamponi, che in un ospedale dedicato sono un prerequisito indispensabile; se sia stato potenziato il personale in modo da non portare allo stremo medici e infermieri, come già accaduto. Ci auguriamo che, in questo senso, il nostro appello insieme a quelli dei lavoratori dell'ospedale di Dolo e dei sindacati, non siano stati lasciati cadere nel vuoto e che la situazione che si presenterà a novembre non sia la stessa di primavera. Aspettiamo sempre, dallo scorso aprile, un formale impegno da parte della Regione per il post Covid del nostro ospedale. Sono passati oltre 180 giorni e non abbiamo ancora ricevuto una risposta che non fosse una frettolosa battuta in conferenza stampa o una generica rassicurazione in campagna elettorale».

IL COMITATO NON CI STA

Alle preoccupazioni della Giunta si unisce anche il Coordinamento dei cittadini per l'ospedale di Dolo che osserva. «Basterà un ulteriore incremento del contagio di coronavirus (certamente non auspicabile) perché Dolo torni ad essere ospedale Covid. Sembra ci siano strumentazioni e attrezzature per allestire ulteriori reparti di intensiva e subintensiva, ma non il personale aggiunto e neppure sono stato individuati luoghi alternativi indipendenti, non promiscui. Cosa si è fatto dunque nei mesi di relativa tranquillità? Dovremo assistere nuovamente a trasferimenti di reparti con riduzione delle attività ospedaliere ordinarie? E i nosocomi vicini saranno in grado di ospitarli senza rischiare la congestione? In tempi rapidi a nostro avviso va affrontato il problema è in tal senso le amministrazioni locali devono scendere in campo, anche sulla base delle promesse elettorali».

Lino Perini

