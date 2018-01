Doglie in anticipo, partorisce in casa

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

ADRIAUn po' movimentato il modo scelto per venire al mondo dal piccolo Mohamed Tbeur nelle prime ore della mattina del 31 dicembre. Le doglie hanno colto prematuramente e improvvisamente la madre, Najoua Boular, marocchina di 28 anni, mentre verso le 10 del mattino si trovava a letto nella propria abitazione nel centro storico di Adria.INFERMIERI-OSTETRICIChiamata dal marito Omar e dai vicini di casa, l'ambulanza del 118 subito accorsa ha fatto appena in tempo ad arrivare per assistere al parto del neonato. Nel travaglio tutto è andato per il...