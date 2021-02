PREOCCUPAZIONE

Focolaio in una classe della Marco Polo, positivi 12 bambini su 20. Sta destando molta preoccupazione a Portogruaro la situazione registrata ieri alla scuola primaria dell'Istituto comprensivo Pascoli Marco Polo, che ha sede in via Livenza. Nella classe seconda, composta da 20 bambini di 7 e 8 anni, ne sono risultati positivi al tampone per il Covid-19 ben 12. L'indagine, secondo le prime informazioni, avrebbe già coinvolto anche la classe quarta, dove presterebbe servizio la stessa docente della classe finita in quarantena. Gli esiti di questa indagine potrebbero indurre il Dipartimento di prevenzione dell'Ulss 4 a testare tutti gli alunni dell'istituto, che conta complessivamente cinque classi. «Stiamo seguendo anche noi con molta attenzione l'evolversi di questa situazione commenta il sindaco di Portogruaro, Florio Favero che, per l'elevato numero di casi, desta ovviamente apprensione». L'indagine dovrà infatti allargarsi alle famiglie di questi bambini, che in alcuni casi hanno il secondo figlio iscritto nello stesso plesso. La chiusura della scuola per i tre giorni di vacanza legati al Carnevale sarà certamente utile a capire il livello del contagio senza far perdere ai bambini ore di didattica. Oggi l'azienda sanitaria, in collaborazione con la direzione scolastica dell'Istituto comprensivo, deciderà il da farsi.

t.inf.

