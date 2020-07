VENEZIA Dodici nuovi casi in un giorno solo, che portano il totale dall'inizio della pandemia a 2.796 persone contagiate dal coronavirus in tutta l'area metropolitana di Venezia. A dirlo è il bollettino regionale che ha fotografato la situazione tra le 17 di ieri e le 17 di lunedì. Il report di Azienda zero ha messo nero su bianco, quindi, altri dodici nuovi casi, ma non solo. Nelle ultime ventiquattro ore sono aumentati (+1) anche i casi di persone ricoverate, salite a 5: quattro di loro si trovano nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Dolo, la struttura scelta dalla Regione come avamposto nella lotta al coronavirus per il Veneziano, mentre un quinto contagiato

è ricoverato - sempre non in gravi condizioni - nell'ospedale di prossimità di Venezia. Oltre ai dodici nuovi positivi e ad un nuovo paziente per gli ospedali, il bollettino della Regione Veneto non ha registrato nessun nuovo decesso, con il totale che resta fermo a quota 307, raggiunta lunedì sera. Questo mentre il report delle 8 di ieri mattina, che come ogni mattina raccoglie il numero delle persone in isolamento fiduciario, registrava una contrazione del numero totale, sceso a 245 persone, di cui solo due in quarantena nelle proprie abitazioni perché positive al coronavirus, mentre tutti gli altri sono casi di contatto, ovvero di persone che - pure negative al tampone - sono in quarantena dopo essere venute a contatto con malati Covid. Tra i dati più sensibili anche il numero degli attualmente positivi, che ieri alle 17 ha toccato il livello di 112 persone ora positive al nemico invisibile. Mentre nell'area metropolitana di Venezia sono 2.377 in negativizzati virologici, cioè le i veneziani contagiati dal coronavirus ma poi guariti e non più positivi al tampone.

N. Mun.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA