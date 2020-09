VENEZIA È polemica a distanza anche sugli utili di Umana, la società fondata dal sindaco uscente Luigi Brugnaro e ora conferita a un blind trust di diritto americano. Ad uscire all'attacco è Giorgio Dodi, segretario comunale del Pd. «Utili raddoppiati tra il 2016 (15,22 milioni di euro) e il 2018 (30,51 milioni) per Umana - scrive Dodi - una notizia che non stupisce, e che conferma che per Brugnaro amministrare Venezia sia alla fine un buon investimento. Gioca facile, Brugnaro, con la sfacciataggine arrogante che caratterizza il suo stile e che purtroppo si ripercuote negativamente sull'immagine di Venezia in Italia e nel mondo. Così, sfacciatamente, durante il suo mandato è stata approvata la variante urbanistica grazie a cui su alcuni suoi terreni, i Pili, sarà possibile realizzare alberghi, attività commerciali, darsena e residenze. Altri soldi per lui mentre la qualità della vita dei residenti è in caduta libera, tra tagli ai servizi alla persona, turismo selvaggio, artigiani e commercianti disperati».

A queste dichiarazioni non ha risposto Brugnaro o un esponente della lista fucsia, ma il coordinatore della lista civica Le città, Roberto Panciera.

« Resterà nella storia delle campagne elettorali di Venezia - dice Panciera - la bassezza e la pochezza di questo intervento che si aggiunge ai tanti offensivi interventi di questa campagna elettorale, povera di programmi e ricca di offese.

Attaccare il sindaco Luigi Brugnaro, nel suo ruolo di imprenditore di rango nazionale, ( già presidente di Confindustria di Venezia con incarichi nazionali di categoria) è una dimostrazione di una pericolosa deriva della politica.

In questo momento di grave crisi economica e del lavoro, risulta infatti senza senso ed anacronistico gettare discredito su quegli stessi imprenditori che stanno faticosamente restando sul mercato difendendo i posti di lavoro : è una follia politica. Mi sembra - conclude - che da parte del Centro-Sinistra, area politica con la quale ho collaborato in passato, ci sia una regressione culturale verso posizioni che demonizzano gli imprenditori e le imprese. Siamo seri e pensiamo invece a fare tutti il possibile per uscire da questa rovinosa crisi mondiale dovuta alla pandemia difendendo il lavoro e le imprese».

