DOCCIA GELATA

BELLUNO Lelettrificazione non porterà grandi benefici, in termini di servizi. Vivaio Dolomiti solleva la questione e, basandosi su alcuni dettagli riportati dalla stampa, sostiene che il peso dei convogli elettrificati sia elevato e le strutture siano di riflesso inidonee a portarli costringendo i treni, per ragioni di sicurezza, a diminuire la velocità in alcune tratte secondarie come appunto quelle tra Conegliano Vittorio Veneto e Belluno. Il problema è stato sollevato grazie alla segnalazione del sindacato ferrovieri dell'Orsa e dei tecnici di Rfi Rete Ferroviaria Italiana. Gianni Pastella, portavoce di Vivaio Dolomiti spiega: «Si evince che i treni andranno più piano di prima. Abbiamo investito centinaia di milioni di euro per connettere il Bellunese alla pianura e andiamo più piano di prima. Qui qualcuno ha sbagliato qualche calcolo: o nellacquisto dei treni o nell'investire centinaia di milioni di euro su una infrastruttura». Per quale motivo andranno più piano? «Perché il peso assiale di questi convogli fa notare Pastella -, essendo molto più pesanti, costringe a rallentare sulle curve e sui ponti che conducono da Conegliano e a Ponte nelle Alpi, quindi si rallenterà il tempo di percorrenza rispetto ai vecchi treni a gasolio».

STRADA IN SALITA

La montagna resta, secondo Vivaio Dolomiti, sempre allultimo posto nelle strategie di mobilità. «Noi chiediamo semplicemente che si pianifichi: quando si fa un'opera servono degli studi di costi benefici appropriati aggiunge Simonetta Buttignon - perché non possiamo continuare a sprecare risorse con opere che alla fine si rendono assurde e non portano alcun beneficio al nostro territorio». Adriano Barioli sottolinea come molti parlino di prolungamento autostradale, «Vivaio Dolomiti fa un ragionamento complessivo, abbiamo sempre pensato che bisognasse progettare autostrada, ferrovia e fibra ottica sullo stesso piano». Gianni Pastella conclude spiegando perché come mai Vivaio non sia intervenuto prima sulla questione dell'elettrificazione che rallenta i treni: «Abbiamo lasciato passare giorni sperando in una risposta della politica, che non è arrivata. Così come non c'è stata la smentita di Rfi».

L'ALTRO VERSANTE

Sul versante dell'anello Feltrino ieri c'è stato, invece, il sopralluogo del candidato M5S in terra trevigiana. «L'elettrificazione delle tratte ferroviarie - ha spiegato Enrico Cappelletti - è una delle nostre priorità, portare a termine tale progetto significa garantire più efficienza ai cittadini e dare un forte segnale di attenzione verso i Mondiali di sci a Cortina l'anno prossimo e le Olimpiadi del 2026». All'incontro anche l'ex ministro alle infrasturutture, Danilo Toninelli. «Uno dei nostri obiettivi per i prossimi 5 anni - ha spiegato - sarà quello di elettrificare l'intera linea ferroviaria del Veneto. L'opera, oltre a costituire un servizio più moderno, garantirebbe minore inquinamento». Chissà se riuscirà a garantire anche maggiore efficienza.

Federica Fant

