«Dobbiamo puntare a diventare come Bolzano»

«Come Comune di Longarone - spiega il sindaco Roberto Padrin - abbiamo messo a disposizione delle risorse per le ristrutturazioni e le nuove aperture, un fondo che di sicuro amplieremo ulteriormente non appena ci sarà richiesta». Come provincia invece - prosegue il sindaco che è anche presidente dell'Ente di Palazzo Piloni - puntiamo sul bando dei fondi per i Comuni di confine, in accordo con la Camera commercio e con Ascom: un milione e mezzo di euro. Ma siamo coscienti che si tratta di interventi che non risolvono il problema». L'obiettivo è fare come a Bolzano: risorse in modo continuativo, permettendo a chi deve investire di avere la certezza che anche l'anno successivo potrà contare sulle stesse risorse. «Bisogna fare in modo che gli esercenti trovino le agevolazioni per riuscire a rimanere aperti nei piccoli paesi, proprio per questa ragione stiamo puntando molto sulle sei azioni». Uno dei sei punti programmatici inserti nel report consegnato al ministro Boccia punta proprio su questo. Sulla battaglia contro lo spopolamento». L'appuntamento con il ministro è per l'ultimo giorno del mese agli stati generali della montagna. Proprio nel Comune amministrato da Padrin ha chiuso i battenti un negozio di alimentari: troppo oneroso rispettare la normativa e inviare ogni sera i conti. «Non ce lo possiamo permettere che chiudano. Servono interventi ad hoc per la montagna, altrimenti si spopola per la mancanza». A Longarone nel 2019 sono nati 25 bebè a fronte di 81 persone decedute. Il saldo è negativo di circa quaranta unità perché è mitigato dall'effetto immigrazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA