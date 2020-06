IL CASO

BELLUNO Quaranta minuti da Dobbiaco a Cortina, 5 ore da Cortina a Vittorio Veneto Sud in fila in auto con un bimbo di due anni e un cane nel baule. È la domenica d'inferno vissuta da Livio Vian, trevigiano di Conegliano con seconda casa ad Agordo, che con la sua famiglia è rimasto intrappolato in A27. «Non mi era mai successa una cosa simile», racconta Vian. Nell'attesa in coda ha anche condiviso lo scatto delle lunghe file in autostrada con ironia «5 ore di colonna a 60 metri di quota. Spettacolo».

LA GIORNATA

«Già dalla mattina - racconta Vian - c'erano rallentamenti e code salendo. Dal sotto il viadotto dell'autostrada si vedevano le auto in fila ferme tra Vittorio Veneto sud e nord. Dovevamo andare a Dobbiaco in provincia di Bolzano per portare degli amici che poi avrebbero dovuto prendere il treno. Abbiamo pranzato lì e poi ci siamo rimessi in strada per rientrare». È metà pomeriggio. All'inizio tutto sembra filare liscio. «In 40 minuti siamo arrivati a Cortina - prosegue l'automobilista trevigiano - ma da lì è iniziata una vera e propria odissea». Code e rallentamenti sulla 51 fino a Longarone. «Speravo che una volta in autostrada tutto sarebbe filato liscio. E invece no. Ci siamo ritrovati fermi a causa dei lavori. E sinceramente stare sul viadotto in coda non è il massimo».

LO SFOGO

Vian ha condiviso la sua disavventura con gli altri viaggiatori inserendo un post dal suo profilo Facebook, che poi è rimbalzato nella pagina Le magnifiche code in Alemagna statale 51, gruppo dove ormai ogni domenica i viaggiatori si scambiano foto degli eventuali disagi sulla via verso o dalla montagna. «Per fortuna il mio bimbo di due anni è abituato a viaggiare -dice -ed ha dormito e il nostro cane è buonissimo e ha aspettato anche lui paziente nel baule. Ma èstata veramente un'odissea».

I CANTIERI

Infatti, in questo periodo di alta stagione, oltre ai 45 cantieri che ci sono in provincia tra provinciali e statali, pesano anche quelli in autostrada. Per fortuna ieri la galleria Cave è tornata a doppia corsia, la chiusura del tunnel verso nord per le ispezioni che sono in corso da parte è terminata. Nel fine settimana quindi, almeno nel territorio della provincia bellunese sulla A27 non ci saranno cantieri, come confermano da Autostrade per l'Italia. Ma resta l'imbuto che si crea in autostrada nel territorio trevigiano all'altezza della Galleria Monte Baldo, che è ancora chiusa verso sud. Inoltre da lunedì inizieranno le ispezioni nella galleria cave verso sud e il problema ricomincerà.

SULLA STATALE

Prima di arrivare in autostrada gli automobilisti dovranno superare i 7 cantieri che ci sono sulla statale 51. Si tratta nella maggior parte di cantieri che rientrano nel Piano di potenziamento della Viabilità per Cortina 2021, che spiegano da Anas «al momento hanno un impatto sulla viabilità poiché interessano parte della carreggiata». Ma sono attivi un totale di 15 cantieri del Piano Cortina «parte dei quali in questa fase di lavoro non interferiscono con il traffico o perché le lavorazioni sono svolte al momento fuori della sede stradale o al di sotto, come a Valle di Cadore».

