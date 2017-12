CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

DIVERTIMENTO IN QUOTABELLUNO La stagione dello sci sta già per entrare nel vivo. Da ieri sono stati attivati molti impianti e aperte varie piste sui comprensori bellunesi del Dolomiti Superski. La neve caduta nei giorni scorsi e il freddo che favorisce l'utilizzo a pieno regime dei sistemi di innevamento artificiale garantiranno un ponte dell'Immacolata imbiancato a dovere. CAROSELLI IN ATTIVITA'Per il 6 dicembre tra Cortina, Arabba-Marmolada, Ski Civetta e Ski area San Pellegrino saranno ben 150 i chilometri di piste a disposizione degli...