VENEZIA Si impennano a Venezia le prenotazioni per San Valentino. Soddisfatti i principali alberghi del centro, tra i pochi coraggiosi che abbiano scelto di aprire nonostante le regioni ancora chiuse. Handicap questo che continua invece a bloccare la ripartenza della maggior parte degli hotel in città. «Nelle grandi strutture del centro storico, l'indice occupazionale registrato sabato ha sfiorato il 70% rileva Salvatore Pisani, presidente della sezione turismo di Confindustria Venezia analizzando i dati del weekend appena trascorso emerge un segnale di fiducia. Tra i visitatori accolti, oltre ai veneti, ne abbiamo contati anche dall'estero, soprattutto francesi e svizzeri, incoraggiati dall'apertura dei musei e dal desiderio di tornare ad ammirare le bellezze di Venezia». Secondo i numeri di Confindustria, a sopperire all'attrattiva di un Carnevale privo di festeggiamenti, smorzato quest'anno dalle imposizioni della pandemia, ci avrebbe pensato la festa degli innamorati, smuovendo finalmente le acque in maniera rilevante. «San Valentino ha senz'altro conferito un impulso significativo al settore ricettivo. Un piccolo segno di ripartenza sottolinea Pisani - evidenziato dallo stesso assessore al Turismo Simone Venturini. Ora è necessario continuare a lavorare in sinergia, insieme anche alle altre città d'arte d'Italia, dando seguito a questa fase di ripresa».

Una lettura più moderata del fine settimana arriva invece dall'Associazione veneziana albergatori. «Tra i miei 430 soci la maggior parte sono tutt'ora inattivi spiega il direttore Claudio Scarpa non escludo che ci siano stati dei casi differenti in città, specie nella zona più centrale, dove probabilmente si sono concentrati i pernottamenti. Se però guardo al complesso del mio osservatorio noto soltanto una minoranza di strutture che abbia coraggiosamente scelto di aprire, attivando una macchina complessa quale è quella di un hotel, a scatola chiusa e con un picco di arrivi limitato nella giornata di sabato. Nulla tuttavia di considerevole prosegue Scarpa - considerato che anche in queste poche eccezioni l'occupazione non ha superato il 30%, un successo già epocale per il momento storico ma non certo risolutivo». Secondo la direzione di Ava il Carnevale avrebbe sì attratto effettivamente un grande via vai di visitatori a Venezia ma di passaggio, senza un riflesso tangibile dal punto di vista del pernottamento in città. «Il movimento che si è visto negli scorsi due giorni era rappresentato, purtroppo, quasi esclusivamente da visitatori giornalieri nota Scarpa - in una situazione di confini chiusi tra regioni, il Carnevale non è quindi riuscito a segnare una vera e propria inversione di tendenza nella crisi che le imprese del turismo veneziano vivono da mesi. Punto di svolta per la fetta più numerosa degli alberghi veneziani conclude il direttore Ava sarà la garanzia di potersi spostare liberamente fuori dalla propria regione».

Costanza Francesconi

