BELLUNO «Guardi, i miei figli due domeniche fa sono andati ad Auronzo e Cortina. Mi hanno detto che le ore passate in coda hanno vanificato ogni beneficio della vista delle splendide montagne. Le domeniche successive sono andati altrove. Se la strada per arrivarci è una via Crucis la gente qui non torna. Il pericolo di queste code è proprio quello di scoraggiare i potenziali turisti». A parlare è Mario Pozza, presidente (trevigiano) della Camera di Commercio che riunisce Belluno e Treviso. Pozza, uno abituato a parlare in modo diretto, suona la carica contro la politica. «Capisco che il dibattito sia lungo ma è il momento di avviarlo non possiamo rimandare. Questo territorio senza infrastrutture perde opportunità e competitività. Le categorie economiche si sono già espresse a favore di una migliore viabilità con una lunga prospettiva. Ora tocca alla politica discuterne e prendere delle decisioni».

«Decidano i territori i tracciati. Io non dico che bisogna fare l'autostrada a tutti i costi. Noi non sponsorizziamo una soluzione piuttosto che un'altra. Siamo dell'idea che serve però una svolta, che sia autostrada o strada a scorrimento veloce. Non serve solo a Belluno ma serve all'intera regione. Ci sono alcuni elementi che ci dicono che questo è il momento giusto per avviare il dibattito. La zona speciale che verrà istituita a Marghera, i rapporti con l'Austria che compra i tronchi dei nostri boschi. Ma c'è di più: l'idea di far pagare a chi transita lungo il Brennero una tassa ambientale. Ecco perché dobbiamo rimboccarci le maniche subito. La politica si metta in prima linea. Dall'idea alla realizzazione di un'opera di questa portata servono 20 anni. Si faccia subito, per permettere ai nostri figli di vivere in questo territorio. La politica prenda una posizione chiara. Non è possibile vivere di rinvii».

«Sul fronte dei cantieri che stanno creando queste code - prosegue Pozza - ne ho parlato di recente anche agli stati generali della montagna. Il nostro obiettivo è che si faccia in fretta. I Mondiali sono vicinissimi e nessuno vuole correre il rischio di arrivarci senza neppure queste sistemazioni. Bisogna lavorare giorno e notte».

Andrea Zambenedetti

