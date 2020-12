STAGIONE NERA

BELLUNO Dal nuovo Dcpm un colpo letale all'economia della montagna. C'è preoccupazione tra gli addetti ai lavori per le conseguenze nefaste che il decreto potrebbe avere su chi vive e lavora in montagna: lo sconforto accomuna gli imprenditori e i politici bellunesi. «Di sicuro perderemo un 30-40% del fatturato: tanto vale per noi il periodo di Natale», dice Renzo Minella, presidente di Anef Veneto, l'associazione degli esercenti funiviari.

IL FUTURO?

E i dubbi riguardano anche il futuro. «Siamo sicuri che il 7 gennaio si potrà davvero aprire - si chiede Minella di Anef -? Dobbiamo essere certi della data perché per preparare le piste e avviare gli impianti dovremo fare investimenti importanti e assumere personale almeno 15 giorni prima. Non possiamo assolutamente rischiare di trovarci con il cerino in mano per uno spostamento della data dovuto a un futuro provvedimento. C'è poi la questione del protocollo sulle precauzioni da mettere in atto per garantire la sicurezza degli sciatori. Anche in questo caso abbiamo bisogno di certezze. Entro Natale le regole devono essere definite in modo da poterle conoscere e capire come attuarle. Insieme a Dolomiti Superski ci stiamo muovendo per chiedere rassicurazioni certe su entrambe le questioni: data certa di apertura e protocollo definito con le giuste tempistiche».

I MAESTRI DI SCI

Un'altra categoria fortemente penalizzata dalla chiusura delle piste durante le festività è quella dei maestri di sci. «La situazione è pesante sottolinea Luigi Borgo, presidente del Collegio Veneto dei maestri di Sci -. Ora è anche arrivata la neve e ci viene portata via la parte più importante della stagione». «Probabilmente a Roma non ci sono stati gli interlocutori giusti - prosegue -, gente che conosce davvero bene la montagna: in modo sprovveduto si pensa di avere le forze per risarcire tutti ma ciò difficilmente avverrà. È stato equiparato il Natale al Ferragosto e per evitare i festoni si è bloccato tutto. Questo è un errore di valutazione e noi ne siamo vittime, insieme agli impiantisti, agli albergatori e in genere a tutti quelli che vivono di turismo. Peccato perché si potevano trovare altre soluzioni come è stato fatto per l'industria. A primavera si è capito che l'Italia non poteva sopportare il blocco del sistema industriale che in questa seconda ondata infatti non è stato fermato. Perché non si è fatto lo stesso con il settore turistico che è un sistema produttivo assimilabile a quello industriale? Noi maestri faremo la nostra parte stando fermi, mentre avremo potuto farlo lavorando. Ci siamo impegnati mesi per definire delle linee guida che avrebbero garantito la massima sicurezza e noi stessi sulle piste le avremmo fatte rispettare. Siamo gente di montagna, portatori di valori etici precisi».

I POLITICI

Anche nel mondo delle istituzioni è palese la preoccupazione. «La montagna - dice il sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina - è un'altra volta vittima di decisioni e scelte incomprensibili, contraddittorie e tardive. Le conseguenze economiche per le nostre aziende e i nostri lavoratori saranno gravi. Certo che la salute viene prima di tutto, ma si fa fatica a comprendere come si possano permettere code e assembramenti, che sono sotto gli occhi di tutti, davanti ai centri commerciali nel resto d'Italia, mentre le piste da sci con un numero contingentato di sciatori, con prenotazioni on-line, e rispetto di ogni misura di sicurezza, non possiamo aprirle. Impianti chiusi e divieto di mobilità tra le regioni uccidono anche il comparto alberghiero e quello della ristorazione. Abbiamo chiesto di poter lavorare, pur nei limiti di specifiche restrizioni, ma non ci hanno ascoltato». Luca De Carlo, senatore di Fratelli d'Italia: «Gli indennizzi devono andare a tutte le realtà che fanno riferimento all'area sciistica: la chiusura di un impianto di risalita ha ricadute sugli alberghi, ristoranti, bar, noleggi, negozi, e su tutta la filiera legata all'indotto. La montagna va sostenuta in maniera diversa, sta vivendo una grave crisi da ben prima del lockdown».

Andrea Ciprian

