Distretto commerciale diffuso a Mestre Super faro illuminerà Porto Marghera

LA TERRAFERMAMESTRE L'8 gennaio nel cuore di Porto Marghera si accenderà un faro talmente potente da arrivare a 12 chilometri di altezza, e contemporaneamente saranno illuminati con luci colorate la torre dell'Acquedotto, il Ponte Bossi (sul canale industriale Sud) e le Cisterne «perché l'area industriale si deve vedere e va proiettata in un futuro di crescita e sviluppo» ha detto ieri il sindaco parlando degli interventi previsti in terraferma per il 2018. E le celebrazioni dei 100 anni della zona industriale sono tra le priorità. Il...