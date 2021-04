Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

DISTANZIAMENTOBELLUNO La consegna avverrà entro l'anno scolastico, ma quest'anno non verranno utilizzati. Dopo i container installati nel prato adiacente il liceo Scientifico Galilei e consegnati alla scuola nella seconda metà del mese di gennaio, sono in via di allestimento anche i moduli che troveranno posto nel cortile dell'Istituto Calvi e che saranno utilizzati da questa stessa scuola e dal vicino Istituto del Renier. Se al Galilei i...