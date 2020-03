I SOPRALLUOGHI

PORDENONE La distanza di almeno un metro tra le persone (il cosiddetto droplet) nei locali pubblici non è più una teoria. In città e in provincia stanno infatti per arrivare i primi controlli, e con essi le prime multe. Il contenuto del decreto d'emergenza varato dal governo Conte era già chiaro: il rispetto della distanza di sicurezza per evitare che nelle gocce invisibili di saliva si possa annidare il Coronavirus era diventato legge già all'inizio della settimana. Tutt'altra cosa, invece, il rispetto concreto dell'obbligo all'interno dei locali chiusi, magari con spazi stretti e con disposizioni della clientela quasi obbligate. Ma ora si cambia, perché in una riunione presieduta dal prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino, si è deciso di coordinare le forze dell'ordine per far partire i primi controlli.

L'EMERGENZA

Negozi, spazi pubblici, ma soprattutto bar e ristoranti, cioè i luoghi nei quali è più facile che si verifichino situazioni rientranti nelle pieghe del decreto. Gli assembramenti di persone dovranno essere combattuti con i fatti, per evitare che il contagio - ormai una realtà anche a Pordenone - si diffonda ancora di più. «Da noi è impossibile far rispettare la distanza di un metro tra i clienti», avevano detto tanti baristi e ristoratori nei giorni scorsi. «Con i controlli sarà colpito chi non si adopera per garantire l'aderenza al decreto», ha spiegato il prefetto di Pordenone. «E tutte le forze di polizia nei prossimi giorni saranno coinvolte nei controlli, che potranno sfociare anche in delle multe per i trasgressori - ha aggiunto -. L'emergenza Coronavirus - ha spiegato Maria Rosaria Maiorino - ci costringe a tenere incontri ogni giorno e l'attivazione dei controlli sul rispetto della distanza minima nei locali è fondamentale. Il nostro dovere è quello di diffondere immediatamente le circolari ministeriali e di garantirne l'attuazione su tutto il territorio. Il criterio stabilito dagli esperti non deve essere solamente una teoria, ma una legge, e noi ne verificheremo il rispetto».

COSA SI RISCHIA

Nei ristoranti si dovranno ripensare gli spazi dedicati ai coperti, con i tavoli che dovranno essere distanziati l'uno dall'altro. Nei bar si dovrà verificare soprattutto la distanza tra i clienti che aspettano da bere al banco. Nei negozi si dovranno evitare assembramenti sia alla cassa che tra i banconi con la merce esposta. Chi non applica le norme contenute nel decreto ministeriale del 4 marzo infrange l'articolo 650 del codice penale, che parla proprio della mancata osservanza di un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica. Si rischia l'arresto sino a tre mesi o l'ammenda sino a 206 euro. Ma soprattutto, in questo caso, si rischia di contribuire alla diffusione del virus. A Pordenone alcuni locali pubblici hanno già iniziato ad adeguarsi. In un famoso ristorante che si trova vicino al municipio, ad esempio, sono stati rimodulati e distanziati i coperti, che contestualmente ora risultano ridotti. I camerieri indossano guanti sterili in lattice ed è stato proibito internamente il servizio al banco. In altri locali, invece, è cambiato poco o nulla anche dopo l'entrata in vigore del decreto del 4 marzo. E ora la tolleranza è finita.

Marco Agrusti

