Dissesto idrogeologico, conto milionario

L'ALLARMEPORDENONE Decine di milioni di euro, a sfiorare i cento. Ecco quanto servirebbe per mettere in sicurezza il territorio pordenonese alle porte dell'autunno, la stagione delle piogge per eccellenza. Dalla montagna alla bassa pianura, il colabrodo del Friuli Occidentale non è ancora stato tappato, nonostante l'allarme sia ormai lampeggiante da anni. E i fondi in arrivo (praticamente già in cassa, in attesa di essere spesi) sono soltanto quelli necessari allo sghiaiamento del Cellina e alla sistemazione delle sponde cedevoli del Livenza...