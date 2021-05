Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

TRASPORTIVENEZIA Murano lancia l'hashtag #Minopago contro il disservizio di Actv. E da ieri una raccolta firme è attiva in tutte le edicole, tabaccherie, nelle farmacie e alcuni bar e ristoranti per pubblicizzare lo sciopero del biglietto. Stanchi di ritardi, corse saltate, mezzi che sbarcano alla prima fermata Colonna, i muranesi hanno deciso di dire basta allo sciopero bianco e di lanciare una campagna per non pagare l'abbonamento o il...