«Disponibili al sostegno solo se c'è una maggioranza di centrodestra»

Nella notte tra lunedì e martedì i consiglieri comunali leghisti hanno incontrato i militanti. Un vertice al termine del quale hanno emesso un comunicato al vetriolo contro Bergamin: «Di fronte all'imbarazzante teatrino a cui stiamo assistendo da ormai venti giorni, ci sentiamo in dovere di esprimere la nostra posizione ufficiale, in questi giorni spesso male interpretata anche da chi avrebbe il dovere politico di coinvolgerci in decisioni che si stanno assumendo senza il nostro contributo. Confermiamo la disponibilità del gruppo...