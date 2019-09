«Disperso un patrimonio umano e professionale»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CRACPADOVA «Il Tribunale ha sancito il fallimento della Coge Mantovani dopo alcuni rinvii che avevano fatto sperare i lavoratori. «Ora quelli ancora in forze all'azienda fallita sono 21, erano 116 quando la Mantovani cedette in affitto il ramo d'azienda - spiega Dario Verdicchio, Cgil - Difficilmente potranno recuperare gli stipendi arretrati. La decisione sul loro futuro spetta al curatore fallimentare nominato dal Tribunale. Due le ipotesi potrebbe decidere per il licenziamento dei 21 lavoratori oppure potrebbe riaprire la questione...