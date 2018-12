Disperso dopo lo scontro tra barche

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

CHIOGGIAUn barchino che ne investe un altro, lo rovescia e butta in acqua i due occupanti. Un terzo barchino che arriva, poco dopo, sul luogo dell'incidente e tira a bordo solo uno dei due naufraghi, perché del secondo non si trova traccia, nonostante le ricerche condotte in quel momento e anche tutto il giorno seguente. L'altra notte la laguna sembrava un'autostrada, almeno nella zona tra la Valle dei Sette Morti e la Valle del Cornio, non lontano da Pellestrina, in un'area pericolosa per i bassi fondali, resa ancor più insidiosa dal buio e...