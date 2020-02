SUI BANCHI

BELLUNO Si sono ritrovati ieri mattina i dirigenti scolastici delle scuole superiori della città capoluogo. Scopo dell'incontro, che ha avuto come sede l'Istituto Renier, è stato condividere alcune misure sia nel caso che la scuola non dovesse riprendere lunedì, sia che lunedì suoni di nuovo la campanella. In previsione che le lezioni, come nel pomeriggio di ieri ha annunciato il presidente della Regione Luca Zaia, riprenderanno lunedì, i presidi hanno chiesto alla Provincia che è proprietaria degli edifici di fornire dei distributori di disinfettante, verosimilmente di amuchina, alle diverse scuole. Due per ogni piano in cui si articola ciascun Istituto. Lo scopo è che i ragazzi possano disinfettarsi le mani sia all'ingresso sia in uscita dalle singole classi. La risposta della Provincia è, naturalmente, attesa a stretto giro di posta. E se dovesse essere negativa è pensabile che le scuole che hanno fatto richiesta si organizzino autonomamente.

LA DIDATTICA A DISTANZA

Ma se nel corso della riunione di ieri i capi d'istituto hanno valutato anche come muoversi nell'ipotesi che le scuole non riaprano lunedì. Sono stati valutati i modi ed i termini con cui, anche contrattualmente, sia possibile chiedere al personale di segreteria, al personale Ata in generale e agli insegnanti di praticate lo smart working, cioè il lavoro a distanza. È questa infatti uno dei suggerimenti caldeggiati dal Decreto firmato dal Presidente del Consiglio e dal Ministro della Salute in tema di misure per contrastare la diffusione del Coronavirus. Sul tavolo anche la questione dei viaggi di istruzione.

I VIAGGI DI ISTRUZIONE

Il decreto vieta la loro realizzazione sino al 15 marzo: ed in questo caso non vi è alcun dubbio su come procedere e non ci sono nemmeno penali. Se poi da parte degli alunni non sono ancora state versate le quote previste e non sono state fatte le prenotazioni, nessuno perderà dei soldi. L'incertezza riguardava invece la possibilità di recuperare tutta o parte delle somme quando, a fronte di prenotazioni già effettuate per viaggi successivi al 15 marzo, le singole scuole decidano se far partire o meno il viaggio. E nella giornata di ieri si è capito che sì, in questo caso, la penale esiste. Ed è facile pensare che magari alcune famiglie non invieranno volentieri i propri figli in situazioni di promiscuità che sino a 15 giorni prima erano considerate a rischio. Il decreto, si diceva, caldeggia la pratica della didattica a distanza e telematica. Una modalità suggerita anche per le riunioni fra docenti. Se per la didattica telematica, pare di capire, ogni scuola potrà organizzarsi in base alle proprie risorse, appunto telematiche e tecnologiche di cui è in possesso, per renderle attive servirà anche un passaggio attraverso gli organi collegiali che saranno chiamati ad approvare una modalità finora vista solo come un'opportunità ed attivata in casi specifici, quali la malattia o l'assenza prolungata di qualche alunno. Ma che le scuole, almeno per quanto consta, non hanno ancora deliberato come prassi. Una pratica didattica la cui approvazione compete agli organi preposti come specificato nel Decreto.

