VENEZIA «Io ho finito la disoccupazione da giugno - racconta Matteo Rosa, uno dei portabagagli stagionali a casa da novembre - non rientriamo nei codici Ateco e quindi non abbiamo diritto a nulla: reddito di cittadinanza, cassa integrazione, niente di niente. Da un mese a questa parte sono in giro a cercare lavoro, ma non ho trovato nulla, per cui al momento sono a carico della mia fidanzata che fortunatamente ha ancora il lavoro. Siamo un centinaio di stagionali - continua - e ad alcuni la disoccupazione è scaduta ad aprile. È una brutta situazione e non abbiamo nessuna sicurezza su come poter andare avanti. Oltre a cercare un lavoro e chiedere aiuto ai genitori non si può fare altro. Peccato, perché questo era un bel lavoro, in un bell'ambiente e al di là di tutte le opinioni sulle crociere, per noi conta lavorare e portare a casa la dignità, più che la paga».

Come Matteo, ci sono decine di altri casi che non hanno mai avuto voce, ma la cui esistenza dipende dal destino delle crociere a Venezia.

«Lavoriamo sul territorio dal 1946 - dice Mauro Mariuzzo, della cooperativa Trasbagagli - e i nostri settanta soci non lavorano da febbraio. Operiamo in porto e aeroporto, con i transfer dei bagagli delle crociere. Vorrei far capire alla gente che dietro i servizi alle crociere non ci sono multinazionali, ma cooperative storiche. Per noi il lavoro delle crociere è fondamentale, basti pensare che il 50-60 per cento dei crocieristi arriva in aereo e se non facciamo più lavorare le navi non si lavora più neanche in aeroporto. Noi siamo stati in silenzio per molti anni. Ora è giunto il momento di dare una scossa, perché le alternative ci sono e non possiamo dopo otto anni essere ancora al punto di partenza».

Per Andrea Gersich, direttore di Albatravel e coautore, assieme a Renato Darsiè e Renzo Scarpa della proposta di mettere nel breve termine le crociere a Fusina, l'idea oggi è quanto mai percorribile.

«Il porto di Fusina - dice Gersich - è finito quasi al 100 per cento ed è collegato con i binari alla Marittima per cui tutte le operazioni vengono tenute in questo terminale anche se le navi vengono spostate di 15 chilometri».

«L'operazione dei 9 milioni contestata nel bilancio del porto - aggiunge Darsiè, che ha seguito Fusina fin dalla nascita - è stata corretta, altrimenti ci sarebbero state difficoltà per la continuità del terminal, ma qui bisogna dire a tutti che c'è un problema di lavoro e il Governo deve decidere e Fusina ha tutte le condizioni di sicurezza, perché nel 2019 sono già sbarcati lì 115mila passeggeri».

Il blocco delle crociere è stato anche fonte di perdite enormi per le agenzie.

«Al 100 per cento della mancanza di lavoro normale - specifica Gersich - si è aggiunto il 100 per cento in meno delle crociere. Un disastro, perché una nave arriva qui al porto, ma interessa il centro città perché il crocierista nell'80 per cento dei casi compra escursioni, che coinvolgono guide, accompagnatori, granturismo, motoscafi, ristoranti, gondole, musei. Questo non è un mordi e fuggi che è parola abusata, poiché solo le navi che hanno Venezia come partenza e arrivo non hanno le escursioni come Msc e Costa».

Poi ci sono anche i noleggiatori con conducente, una cinquantina di padroncini che fanno la spola tra porto e aeroporto. Anche loro sono rimasti senza lavoro.

«Gli ultimi servizi risalgono al 29 febbraio - conclude Salvatore Buono, uno dei rappresentanti degli Ncc - quando avevo ricevuto una mail da un'agenzia coreana con cui comunicavano la sospensione delle prenotazioni».

