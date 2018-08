Disinfestazioni a tappeto a Chioggia, nel Miranese si pensa pure alle scuole

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GUERRA ALLE ZANZAREAnche Chioggia dichiara guerra alle zanzare per scongiurare la trasmissione del virus West Nile. Nei prossimi giorni sono in programma interventi su tutto il territorio, come illustra il vicesindaco e assessore all'Ambiente, Marco Veronese: «Nessun allarme spiega - ma è necessaria la dovuta attenzione e la collaborazione di tutti, sia di enti che di cittadini. Anche noi, in via preventiva e in aggiunta alla normale attività di disinfestazione notturna, ci siamo attivati per il piano di disinfestazione straordinario...