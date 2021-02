Discussioni anche accese, stop momentanei per trovare la quadra su alcuni emendamenti tra le opposte fazioni, contributi da ogni partito, ma voti parziali non di rado a maggioranza. Alla fine, però, assenso unanime. Così ieri quasi due ore dopo la mezzanotte il Consiglio regionale ha licenziato la poderosa SviluppoImpresa, la legge di quasi cento articoli che mira a stimolare e ad accompagnare un nuovo sviluppo economico sostenibile del Friuli Venezia Giulia. Entrata in Aula con una copertura di 51,3 milioni, è uscita con quasi un milione in più, 52,2 milioni, essendo state aggiunte le poste per aziende ad alto contenuto di conoscenza (300mila), la riqualificazione dei centri storici (250mila), i Consorzi turistici (300mila) e il piano per le aree dismesse, per 40mila euro.

«È stata scritta una bella pagina della storia politica della regione», ha commentato subito dopo il voto l'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini. È norma «complessa e importante, vuole dare risposte concrete, soprattutto nel medio e lungo termine, alle necessità delle imprese». L'assessore ha rimarcato inoltre che «i numerosi interventi inseriti nella norma non solo favoriranno la digitalizzazione e l'internazionalizzazione delle nostre aziende, ma daranno anche maggiore rilievo alla sostenibilità».

