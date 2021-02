Discrezione è la parola d'ordine con cui la polizia di Stato si è avvicinata alla gara iridata. Ieri nella Conca è arrivato anche il capo della polizia Franco Gabrielli per seguire da vicino la macchina dell'organizzazione. Il numero uno dell'istituzione ieri ha anche scattato la foto con l'agente Wendy Siorpaes (ex atleta fiamme oro), originaria di Cortina ed ex sciatrice alpina. Ma lo sforzo della polizia non è solo sul campo dell'agonismo. «Non ci sarà solo un evento sportivo - ha detto ieri Gabrielli - ma anche un impegno che ci porrà all'attenzione dell'intero pianeta in un momento difficile, senza pubblico ma non per questo meno degno di attenzione da parte del sistema di sicurezza perché ci sarà visibilità planetaria e per chi vuole far danno questa è l'occasione migliore. Per questo l'attenzione è al massimo». In queste settimane e nei mesi scorsi la questura di Belluno, diretta da Lilia Fredella, è stata particolarmente impegnata nelle tappe di avvicinamento al Campionato del mondo. Grande sforzo della questura anche sul fronte comunicativo con la gestione dei canali social: sempre curatissime le foto pubblicate sulla pagina Instagram in queste settimane che hanno anticipato la gara iridata. Massiccia anche la presenza sul fronte della gara iridata. Nonostante l'assenza di pubblico il dispiegamento degli agenti è stato massiccio. Centinaia gli uomini schierati per garantire che l'evento possa svolgersi in sicurezza. Per garantire l'incolumità degli atleti, in tempi di pandemia, ma anche per permettere ai residenti di non aver timori. In campo, per l'appuntamento, oltre ai migliori uomini la polizia ha messo anche le migliori tecnologie. La sala di controllo avrà il compito di monitorare ogni anomalia.

