«L'auspicio è che le limitazioni che si stanno delineando rappresentino una breve fase di transizione verso la piena ripartenza. Tra qualche settimana serviranno ulteriori allentamenti».

Soddisfatto, ma non del tutto. Per Franco Polato, presidente provinciale del Silb-Confcommercio, il sindacato dei locali da ballo, le linee guida proposte al governo dalle regioni per consentire alle discoteche di riaprire i battenti sono solo un primo passo per una realtà che, a Venezia e provincia, rappresenta 22 imprese per un indotto diretto e indiretto di oltre cinquemila persone. Dopo lo stop dello scorso febbraio, per tornare a ballare la speranza è riversata nel prossimo decreto del presidente del Consiglio che, alla scadenza delle misure adottate dal precedente fino a domenica prossima, da lunedì dovrebbe dare il via libera alla ripresa delle attività anche dei locali da ballo. In questo modo verrebbero, almeno in parte, superate le restrizioni attualmente in vigore per i locali notturni, soprattutto per quelli che hanno riaperto i battenti lo scorso 23 maggio trasformandosi in discobar, sospendendo temporaneamente la licenza di locali da ballo e sfruttando quella per la somministrazione di cibi e bevande. Tradotto in pratica, aperitivi e cene con sottofondo musicale, ma rigorosamente senza balli in pista.

Con le nuove linee guida il ballo sarà consentito solo negli spazi esterni, e si dovrà stare ad una distanza interpersonale di 2 metri (il doppio di quella che va rispettata ordinariamente), da mantenere anche fuori dalla pista. La mascherina andrà sempre indossata tutte le volte che non sarà possibile rispettare il droplet ordinario di un metro e ogni locale dovrà rimodulare la sua capienza massima, anche con l'utilizzo di contapersone per monitorare gli accessi, oltre al numero degli addetti alla sorveglianza.

Sospesi ovviamente i balli di gruppo, in bilico sono finiti anche i balli a due, compresi quelli tra coppie sposate o conviventi che rischiano di dover ballare a un metro di distanza e con mascherina. «Queste misure sono state definite anche con il nostro contributo commenta Franco Polato -. La Regione ha dimostrato disponibilità al dialogo e all'ascolto. Sicuramente questa è una ripartenza, anche se per il momento sono state raccolte le indicazioni nella formula più restrittiva possibile. Siamo soddisfatti perché finalmente si ragiona sulle aperture dei locali, ma si tratta di misure alla lunga incompatibili con la nostra attività. Confidiamo che queste limitazioni siano solo per una fase iniziale, di transizione, che auspichiamo possa durare al massimo qualche settimana, seguita da una nuova fase contrassegnata da maggiori allentamenti. Sarebbe economicamente insostenibile continuare così».

Perplesso Riccardo Checchin, gestore di diverse discoteche in Veneto, due delle quali a Jesolo: lo Hierbas che riaprirà i battenti sabato ma nella formula di discobar, e lo storico King's, per il momento ancora chiuso. «Di positivo dice c'è che finalmente si parla di riaprire i locali. Per il momento però le prescrizioni sono severe, ci auguriamo che il decreto del governo sia migliorativo. Le discoteche sono aggregazione, ballare a due metri distanza è difficile. Noi non abbiamo ancora deciso se aprire il King's, la riduzione della capienza rischia di penalizzarci pesantemente a livello economico».

